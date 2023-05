Femminile: al “Tullio Saleri” di Lumezzane arriva il Femminile Riccione

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane Women

Dopo la vittoria esterna contro il Meran Women, il Lumezzane crede sempre di più al secondo posto in classifica alle spalle dell’ormai già promosso Bologna. La prossima avversaria sulla strada di Scarpellini e compagne è il Femminile Riccione, attualmente al sesto posto in campionato e reduce dalla vittoria per 6 a 0 sul Padova.

A dirigere l’incontro, valido per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 7 maggio, sarà il signor Marco Schmid della sezione di Rovereto.

Gli assistenti saranno i signori Elia Sanneris e Luca Crobu, entrambi della sezione di Mantova.