Femminile: Lumezzane ai quarti di Coppa Italia

Il Lumezzane vince in trasferta contro il Pavia dopo i calci di rigore e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Rossoblù subito in vantaggio dopo quattro minuti con la solita Picchi sul cross di Vavassori anticipa il portiere e deposita in rete. La formazione di casa trova il pari su azione d’angolo con Dubini al 26’ e alla mezz’ora ribalta la partita realizzando un gran gol direttamente da calcio di punizione con Dugo. Il Lume non ci sta e dopo pochi minuti ristabilisce la parità: errore in fase difensiva del Pavia, Picchi recupera al limite dell’area e con freddezza realizza la doppietta personale. In avvio di ripresa le rossoblù partono forte trovando il nuovo vantaggio sempre con Picchi, brava a deviare in porta un cross di Redolfi. La squadra di mister Mazza non chiude la partita e al minuto 82 il Pavia va in gol: mischia in area rossoblù, la palla giunge sui piedi di Codeca che calcia in porta e complice una deviazione trova il pareggio. I tempi regolamentari finiscono tre pari e le due squadre vanno così ai calci di rigore. Per il Lumezzane dagli undici metri sbagliano Valesi, mentre fanno gol Daleszczyk, Ronca e Paris, ma gli abbracci finali sono tutti per Boanda bravissima a neutralizzare due rigori avversari.

Con un molto sudore il Lumezzane conquistano la vittoria e continua il suo percorso in Coppa Italia.

IL TABELLINO

ACADEMY CALCIO PAVIA - LUMEZZANE 3-3 (1-3 d.c.r.)

ACADEMY CALCIO PAVIA: Groni, Straniero, Dugo, Cozzani (92’ Nietante), Dubini, Zella (72’ Zanetti), Devecchi, Zecchino (60’ Longoni), Berglund (46’ Avallone), Accoliti (90’ Grumelli), Codeca. A disposizione: Terni, Maiocchi, Poletto, Tugnoli. Allenatore: Salterio.

LUMEZZANE: Boanda, Vavassori, Redolfi (82’ Forelli), Zappa, Belotti, Valtulini, Ronca, Daleszczyk, Picchi (88’ Valesi), Scarpellini (50’ Salimbeni), Velati (46’ Paris). A disposizione: Cancarini, Canobbio, Freddi, Sardi De Letto, Appiah. Allenatore: Mazza.

RETI: 26’ Dubini, 30’ Dugo, - 4’, 34’ e 48’ Picchi.

AMMONITE: Longoni.

Fonte immagine: FC Lumezzane.