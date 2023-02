Femminile: poker del Lumezzane contro il Portogruaro

Il Lumezzane ai aggiudica l’anticipo della 19ª giornata giornata del campionato di Serie C e in attesa delle altre partite si porta al secondo posto del Girone B. La squadra allenata da mister Mazza parte forte e al 13’ è già in vantaggio con Daleszczyk che riceve da palla a centro area da Sardi De Letto e con freddezza deposita in rete. Il raddoppio rossoblù arriva nemmeno dopo dieci minuti: Zappa conquista palla a centrocampo, avanza palla al piede e serve Asperti, appoggio perfetto per Picchi e palla in rete per il 2 a 0. Il Lume è in pieno possesso della partita e mantiene intatto il risultato fino all’ingresso negli spogliatoi. Nella ripresa il Lumezzane torna in campo con lo stesso piglio deciso e al 59’ allunga ancora le distanze: Redolfi si muove bene sulla fascia sinistra, si accentra e calcia in porta colpendo però la traversa. Picchi è rapida a recuperare il pallone e a servire l’accorrente Valesi che di sinistra la piazza all’angolino. Le avversarie accusano il colpo e ad approfittarne sono le valgobbine che dopo quattro minuti calano il poker: Picchi muove palla sulla trequarti e serve Velati che s’inserisce in area alla perfezione e a tu per tu con il portiere non sbaglia. Dopo il quarto gol mister Mazza concede qualche minuto di riposo a Picchi applaudita dal pubblico presente al “Tullio Saleri” e al suo posto fa entrare la giovane Appiah. Proprio la neo entrata ha due chance per segnare ancora, ma in entrambe le occasioni Fontana fa buona guardia alla porta veneta negando la gioia del gol.

Senza altre emozioni il Lumezzane conquista una vittoria mai messa in discussione e sale in classifica a quota 47 punti. Domenica 5 marzo le rossoblù torneranno a lottare per la Coppa Italia affrontando in trasferta la Spezia. Tra due settimane, invece, il big match contro il Bologna in campionato sempre in trasferta.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - PORTUGRUARO

FC LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi (69’ Brocchetti), Zappa (46’ Freddi), Canobbio, Vavassori, Sardi De Letto, Valesi (71’ Paris), Picchi (77’ Appiah), Daleszczyk, Asperti (58’ Velati). A disposizione: Cancarini, Belotti, Ronca, Valtulini. Allenatore: Mazza.

PORTIGRUARO: Fontana, Gava V., Desiati, Bigaran (74’ Furlanis), Di Lenardo, Gava C., Finotto, Durigon (66’ Zentilin), Codarin, Gashi (66’ Chiarot), Battaiotto. A disposizione: Papandrea, Piemonte, Piovesan. Allenatore: Bisioli.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano.

ASSISTENTI: Romano di Nola; Arcaini di Cremona.

RETI: 13’ Daleszczyk, 22’ Picchi, 59’ Valesi

AMMONITE: Paris - Durigon, Codarin.

Fonte immagine: FC Lumezzane.