Femminile: Lumezzane sfida il Portogruaro nell’anticipo

Il Lumezzane è pronta a sfidare il Portogruaro nell’anticipo della 19ª giornata del campionato femminile di Serie C. Reduci dalla vittoria esterna contro la Triestina, Forelli e compagne sono stabilmente al terzo posto della classifica con 44 punti, ben nove di vantaggio sul Venezia ma soprattuto solamente due di distanza dal Meran Women che ormai è nel mirino. Ben più lontana è la compagine veneta che, reduce dal pareggio casalingo con il Padova, naviga in zona play out a quota 15 punti. Per evitare la concomitanza con la prima squadra maschile impegnata anch’essa in casa contro la Casatese, la partita contro il Portogruaro si disputerà quindi sabato 25 marzo alle ore 18 presso lo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane.