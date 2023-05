Femminile: il Lumezzane ospita il Padova allo stadio “Saleri”

Vogliose di riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro il Riccione, le rossoblù di mister Mazza tornano in campo per ospitare il Padova tra le mura amiche dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane. Con il secondo posto nuovamente distante cinque punti quando mancano tre giornate al termine del campionato, il Lume deve vincere per consolidare il terzo posto e sperare in un passo falso del Meran Women.

A dirigere l’incontro, valido per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 14 maggio, sarà il signor Andrea Paccagnella della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno i signori Simone Giuseppe Chimento di Sorrento e Simone Severini di Seregno.