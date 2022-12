Femminile: il Lumezzane travolge il Padova

Vittoria di carattere per il Lumezzane che supera per 5 a 1 il Padova al termine di una prova convincente che consolida il terzo posto in classifica a quota 31 punti.

Le rossoblù partono in giusto piglio e al 13 passano in vantaggio: Salimbeni recupera palla sulla trequarti e serve Paris che s’inserisce alla perfezione in area e supera il portiere. Al 24’ arriva il raddoppio al termine di un’azione convulsa al limite dell’area risolta da Velati che prima prende palla, poi salta due avversarie e alla fine deposita in rete. Passano cinque minuti e arriva anche il terzo gol su schema da calcio d’angolo: palla rasoterra per Zappa da fuori area calcia con precisione trovando l’angolino alto alla destra del portiere. A pochi minuto dallo scadere del primo tempo il Padova conquista un calcio di rigore che Michelon trasforma riaprendo la partita.

Nella ripresa il Lumezzane non s’intimorisce e al 58’ allunga ancora le distanze segnando con Velati brava a battere il portiere con un preciso diagonale. Il Lumezzane è padrone del campo e al minuto 82 segna il quinto gol con Picchi brava a concretizzare al meglio un cross di Redolfi.

Senza altre occasioni termina la partita che vale tre punti importanti per il Lumezzane che si conferma la terza forza del campionato.

IL TABELLINO

PADOVA - BRESCIA 1-5

PADOVA: Polonio, Fabbruccio, Gallinaro (46’ Dal Fra), Biasiolo, Carli (58’ Ranzato), Rizzioli, Balestro, Spagnolo (65’ Taverna), Spinelli, Lovato (46’ Callegaro), Michelon. A disposizione: Bianchi, Costantini, Donà, Mele, Zoppi. Allenatore: Montresor.

LUMEZZANE: Gritti, Vavassori, Redolfi, Zappa (56’ Assoni), Belotti, Lacchini (74’ Canobbio), Paris (46’ Ronca), Salimbeni, Picchi (94’ Freddi), Scarpellini, Velati (63’ Sardi De Letto). A disposizione: Boanda, Valtulini, Brocchetti, Forelli. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Moretti di Cesena.

RETI: 43' rig. Michelon - 13' Paris, 24' Velati, 29' Zappa, 58’ Velati, 82’ Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.