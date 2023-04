Femminile: tris del Lumezzane sull’Orvieto

Tutto facile per il Lumezzane che davanti al pubblico amico dello stadio “Tullio Saleri” ha battuto l’Orvieto con il punteggio di 3 a 0. Partenza con il piede sull’acceleratore per la squadra di mister Mazza che dopo un solo minuto si fa vedere pericolosamente in area di rigore, ma sul più bello Asperti si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita del portiere. La risposta dell’Orvieto ospite arriva dopo un solo minuto, ma Gritti è brava a rispondere alla conclusione da posizione centrale della centrocampista avversaria. È di fatto l’unica occasione della squadra umbra che da quel momento in poi subisce la superiorità delle valgobbine. Poco dopo il quarto d’ora il Lume spreca una doppia chance: prima colpisce la traversa con Picchi, poi sulla respinta Asperti spara alto di testa sopra la traversa. A cinque minuti dal termine della prima frazione arriva però il meritato vantaggio: palla in profondità di Freddi per Picchi che controlla bene, salta due avversarie, entra in area e a tu per tua con il portiere non sbaglia. Il Lumezzane insiste e due minuti più tardi potrebbe raddoppiare ancora con Picchi, ma stavolta l’estremo difensore riesce a parare con un grande intervento.

Nella ripresa le rossoblù tornano in campo decise a chiudere la partita e dopo due minuti allunga le distanze con Scarpellini che di testa segna su cross di Daleszczyk sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il secondo tempo è un assolo del Lumezzane che chiude definitivamente i conti al minuto 89: Paris viene atterrata in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore che Daleszczyk trasforma con freddezza.

Una vittoria che consolida il terzo posto in campionato davanti al Vicenza distante 5 punti. Domenica prossima le rossoblù sfideranno in trasferta il Meran Women per provare a ripartire la corsa al secondo posto.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - ORVIETO 3-0

LUMEZZANE: Gritti, Zavarese (46’ Brocchetti), Sardi De Letto, Daleszczyk, Belotti, Valtulini, Camilla Ronca (63’ Velati), Freddi (62’ Paris), Picchi (81’ Valesi), Scarpellini (70’ Salimbeni), Asperti. A disposizione: Boanda, Canobbio, Francesca Ronca, Piovani. Allenatore: Mazza.

ORVIETO: Brandsma, Romano, Venia (77’ Nenna), Rossi, Liucci (63’ Libera), Campanelli (85’ Antonini), Timo, Di Bella (73’ Quattrone), Goretti, Antonelli, Minutello.

A disposizione: Sforzini, Binnella, Paolorossi, Antimi, Corradini. Allenatore: Pettinelli.

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave.

RETI 40' Picchi, 47’ Scarpellini, 89’ rig. Daleszczyk.