Femminile: manita del Lumezzane all’Orobica

Grande vittoria del Lumezzane che tra le mura amiche del “Tullio Saleri” batte l’Orobica con un netto 5 a 0 in gara 2 di Coppa Italia. Nelle prime battute di gioco il Lumezzane parte forte, ma Demarchi salva lo specchio della porta in due occasioni su Picchi prima e Velati poi. Al 12’ arriva però il meritato vantaggio delle rossoblù: Paris serve in area Picchi che davanti al portiere non fallisce. Passano soltanto quattro minuti e il Lumezzane raddoppia con Scarpellini che riceve palla fuori area e fa partire una conclusione imparabile sotto l’angolino. L’Orobica accusa il colpo e al 18’ subisce anche il terzo gol che porta nuovamente la firma di Picchi, brava a risolvere un batti e ribatti in area. Nel corso del primo tempo il Lumezzane domina la partita, ma senza affondare il colpo e le squadre vanno negli spogliatoi con il parziale di 3 a 0. Nella ripresa la storia non cambia e al 59’ arriva il poker: Paris s’invola sulla fascia, cross in area dal fondo e deviazione sfortunata di un difensore dell’Orobica. La formazione ospite si fa vedere soltanto al 77’ al termine di un’azione confusa che Gritti risolve parando in sicurezza. La partita volge al termine, ma c’è ancora tempo per il quinto gol che arriva nel primo minuto recupero con Assoni, brava a girarsi in un fazzoletto e superare Demarchi.

Il Lumezzane domina e vince gara 2 di Coppa Italia, ma per la qualificazione agli ottavi di finale sarà decisiva gara 3 in programma domenica 8 gennaio in trasferta contro il FiammaMonza.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - OROBICA 5-0

FC LUMEZZANE: Gritti, Vavassori, Redolfi, Zappa, Belotti, Lacchini, Paris (63’ Assoni), Salimbeni (73’ Valesi), Picchi (60’ Ronca), Scarpellini (86’ Freddi), Velati (54’ Sardi De Letto). A disposizione: Boanda, Valtulini, Sardi De Letto, Canobbio, Forelli. Allenatore: Mazza.

OROBICA: Demarchi, De Vecchis, Lazzari, Lovecchio (55’ Ivanova), Naldoni, Naydenova, Petrova (74’ Vigani), Poeta (85’ Bertazzoli), Troiano (55’ Magnago), Visani, Casini. A disposizione: Bassi, Fumagalli, Madaschi. Allenatore: Marini.

ARBITRO: Bazzo di Bolzano.

ASSISTENTI: Rivetti di Brescia; Conti di Brescia.

RETI: 12’ e 18’ Picchi, 16’ Scarpellini, 59’ Autogol, 91’ Assoni.

AMMONITE: De Vecchis.

Fonte immagine: FC Lumezzane.