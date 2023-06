Femminile: Nicoletta Mazza confermata alla guida tecnica del Lumezzane

Dopo il terzo posto raggiunto al primo anno di Serie C, il Lumezzane ha riconfermato la fiducia all’allenatrice Nicoletta Mazza.

Questo il comunicato del club rossoblù:

“F.C. Lumezzane comunica con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con Nicoletta Mazza nel ruolo di capo allenatrice della Prima Squadra di Lume Women.

Nicoletta, giunta in via Magenta nella stagione 2022/2023, ha firmato un contratto che la lega ai colori rossoblù per i prossimi due anni”.

Queste, invece, le prime dichiarazioni dell’allenatrice Nicoletta Mazza dopo il rinnovo del contratto:

“Dopo un ampio, costruttivo e impegnativo confronto con la dirigenza in ordine a programmi e prospettive, abbiamo trovato l’accordo per proseguire insieme fino a giugno 2025. Sono motivatissima, non vedo l’ora di cominciare la nuova avventura. L’obiettivo è vincere, e sono certa che la società farà di tutto per costruire una squadra in linea con tali aspettative”.