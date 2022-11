Femminile: il Lumezzane sgambetta la capolista e riapre il campionato

Vittoria pesantissima quella del Lumezzane che in casa ha superato la capolista Meran Women grazie a un gol di Picchi in pieno recupero. Le rossoblù partono forte e dopo un minuto si rendono subito pericolose con Velati da fuori area manca di poco lo specchio della porta. Al decimo minuto è ancora Velati a impensierire la formazione ospite, ma il suo mancino è deviato in angolo dalla difesa. Il Lumezzane insiste e al 19’ ha una doppia occasione: Valesi si libera al limite dell’area e calcia forte, ma Caser si oppone. Sulla respinta si avventa Paris che calcia a botta sicura, ma l’estremo difensore meratese riesce a parare ancora. Il Merano si fa vedere alla mezz’ora da calcio piazzato, ma il tentativo è sterile e non impensierisce la porta difesa da Gritti. L’ultima occasione del primo tempo è a tinte rossoblù con Velati brava a dribblare il difensore e a calciare in porta, ma Caser respinge.

Nella ripresa il film della partita non cambia con il Lumezzane padrone del campo. Al 53’ Paris si mette in proprio fino ad arrivare alla conclusione che però è deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla giunge a Lucchini che calcia di potenza trovando ancora la respinta del portiere altoatesino. Il Meran Women si chiude a difesa del risultato, ma le rossoblù non demordono e ci provano fino alla fine. Al 90’ l’occasione capita sui piedi di Redolfi che da posizione invitante calcia a lato. Quando la partita sembra avviarsi al termine arriva però il meritato vantaggio: azione in solitaria di Assoni che salta tre avversarie e serve una palla d’oro per Picchi che sola davanti al portiere non sbaglia.

In testa alla classifica c’è ora il Bologna in solitaria distante sei punti, ma con la vittoria sul Meran Women il Lumezzane ha di fatto riaperto la corsa al titolo perché sbagliare non sarà più possibile.

Domenica 27 novembre le rossoblù saranno di scena in Romagna per affrontare il Femminile Riccione e continuare la corsa verso la vetta.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - MERAN WOMEN 1-0

LUMEZZANE: Gritti, Forelli (80’ Zappa), Redolfi, Lacchini, Belotti, Valtulini, Paris (67’ Asperti), Freddi (88’ Assoni), Picchi, Valesi, Velati. A disposizione: Boanda, Brocchetti, Canobbio, Asperti, Giudici, Sardi De Letto, Ronca. Allenatore: Mazza.

MERAN WOMEN: Caser (68’ Valenti), Turrini, Tschoell, Barbacovi, Margesin, Abler, Postal, Peer (66’ Egger), Nischler, Sartori (72’ Zipperle), Reiner (86’ Pisoni). A disposizione: Busetti, Pircher. Allenatore: Campolattano.

ARBITRO Dallagà di Rovigo.

RETI: 94’ Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.