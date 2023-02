Femminile: Lumezzane anticipa a sabato la sfida con la Rinascita Doccia

Il Lumezzane chiama a raccolta il suo pubblico e contro la Rinascita Doccia, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, gioca d’anticipo. Le rossoblù, infatti, scenderanno in campo sabato 11 febbraio alle ore presso lo stadio cittadino “Tullio Saleri”. Terze in classifica e fresche della qualificazione ai quarti Coppa Italia, la formazione valgobbina non vuole lasciare nulla al caso come si evince dalle parole del Direttore Generale del Settore Femminile, Luigi Mancini: “Ritorniamo a giocare allo Stadio Tullio Saleri dopo un mese e ci aspettiamo che l’anticipo nella giornata di sabato favorisca la presenza del pubblico amico. Domenica le nostre ragazze ragazze hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia nella difficile trasferta di Pavia, giocata su un terreno di gioco in pessime condizioni, che comunque non ha frenato la voglia di vincere di questo gruppo straordinario. La nostra allenatrice Nicoletta Mazza, sta gestendo con grande capacità una situazione complicata per i ripetuti infortuni che settimanalmente si susseguono, ma tutte le nostre ragazze, anche le più giovani, sanno farsi trovare pronte quando sono chiamate in causa a prescindere dal valore delle avversarie. Stiamo lottando per la vittoria finale, sia in campionato che in Coppa Italia. La squadra e la società non lasceranno niente di intentato per raggiungere questi obbiettivi”.