Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie C del Lumezzane Femminile che al campo sportivo “Rossaghe” ha superato di misura il La Spezia Calcio. A decidere la sfida è Daleszczyk con un gol realizzato alla mezz’ora del primo tempo. Buona prova generale per le rossoblù che torneranno in campo nell’anticipo di sabato 16 settembre in trasferta contro il Real Meda.