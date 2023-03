Femminile: Lumezzane fermato in casa dalla Jesina

È terminata in parità con il punteggio di uno pari la sfida tra Lumezzane e Jesina valida per la 21ª giornata del campionato di Serie C.

Buon avvio di gara per le rossoblù pericolose dopo un solo minuto con Velati che servita centralmente da Scarpellini non trova lo specchi della porta. La risposta delle marchigiane arriva al 12’ con un recupero palla i fase di disimpegno, ma Belotti è brava a recuperare e a ostacolare l’avversaria che spara alto. Al 21’ Lumezzane ancora vicino al gol con Velati che colpisce il palo. La palla rimane in area, Asperti si avventa sul pallone ma a porta sguarnita calcia troppo debolmente. Sul finire del primo tempo la formazione ospite sfrutta un altro errore in fase difensiva delle rossoblù arrivando, ma l’attaccante non è precisa e calcia alto.

Nella ripresa la Jesina parte meglio e al 55’ sblocca la partita con Massa che indisturbata raccoglie un cross da sinistra e gonfia la rete. Il Lumezzane non ci sta e si porta getta in avanti per rimontare lo svantaggio. Al 63’ Paris ci prova senza fortuna, ma al 75’ Velati non sbaglia e finalizza un perfetto cross di Sardi De Letto. Il pareggio è raggiunto, ma Gritti lo consolida poco più tardi compiendo due parate strepitose a distanza di pochi minuti salvando la porta e il risultato.

Dopo la sconfitta di Bologna il Lumezzane reagisce a metà contro la Jesina, ma potrà rifarsi tra due settimane in trasferta contro il Centro Storico Lebowski.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - JESINA 1-1

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Vavassori, Daleszczyk, Belotti, Canobbio, Ronca C. (65’ Sardi De Letto), Valesi (80’ Ronca F.), Asperti (52’ Paris), Scarpellini (63’ Salimbeni), Velati (86’ Appiah). A disposizione: Boanda, Freddi, Zavarese, Valtulini. Allenatore: Mazza.

JESINA: Generali C., Modesti, Massa, Gallea, Picchio, Botti (85’ Generali F.), Crocioni (75’ Zambonelli), Rossetti (67’ Coscia), Verdini (85’ Manea), Vaccari, Fontana (70’ Stimilli). A disposizione: Coacci, Oleucci. Allenatore: Baldarelli.

RETI: 75’ Velati - 55’ Massa.

AMMONITE: Galles, Crocioni, Massa.

Fonte immagine: FC Lumezzane.