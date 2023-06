Femminile, il Lumezzane ha presentato direttore sportivo e team manager per la nuova stagione

Il nuovo Lumezzane Femminile inizia a prendere a forma a cominciare dall’area organizzativa. La società rossoblù ha infatti presentato due nuove figure che comporranno lo staff che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C da protagonista. Si tratta di Diego Rossi che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo e Roberto Antonini che invece sarà il Team Manager. Confermata, infine, l’allenatrice Roberta Mazza che siederà ancora sulla panchina valgobbina dopo il terzo posto conquistato alla sua prima stagione in rossoblù.

Presente alla conferenza stampa di presentazione delle nuove figure anche il presidente Andrea Caracciolo che non s’è nascosto dichiarando l’obiettivo di vincere il campionato: “Con grande entusiasmo abbiamo fortemente voluto inserire nello staff dirigenziale di Lumezzane Women due figure come Diego e Roberto, che con la loro esperienza sapranno essere un valore aggiunto. Abbiamo affidato loro il compito di costruire una squadra competitiva, che possa lottare per la vittoria del campionato. La loro prima mossa è stata la conferma dell’allenatrice Nicoletta Mazza, e di questo la società è molto contenta. Ora non ci resta che iniziare a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di primeggiare. In bocca al lupo!”.

Queste, invece, le parole del direttore sportivo Diego Rossi che sta già operando sul mercato per allestire una rosa competitiva: “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me. Penso e spero di poter portare la mia esperienza in questa categoria: sarò pronto a sostenere la nostra allenatrice in questa avventura non facile. Siamo al lavoro da una settimana e vedo che le cose stanno già procedendo nella direzione giusta. Proveremo a costruire una squadra forte, in grado di raggiungere gli obiettivi della società”.

Entusiasta della nuova avventura Roberto Antonini, nuovo Team Manager proveniente dalla Pavonese ma con un passato al Brescia Calcio Femminile: “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte del Lumezzane, una società che ha grande tradizione. Ringrazio Andrea Caracciolo e Lodovico Camozzi per la fiducia che hanno riposto in me e Diego. Cercheremo di ripagare questa fiducia con la nostra esperienza e con la nostra professionalità. Per concludere vorrei ringraziare ancora più sentitamente il Presidente Caracciolo, perché la nostra prima richiesta di avere un campo al top dove poterci allenare è stata subito esaudita, e non era una cosa scontata: ci alleneremo infatti al Rigamonti, quattro sere a settimana”.