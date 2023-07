Femminile: le date ufficiali del ritiro e delle amichevoli

Dopo il terzo posto raggiunto nella scorsa stagione, il Lumezzane Femminile si prepara ad affrontare un nuovo campionato da protagoniste. Guidate sempre dall’allenatrice Roberta Mazza, le rossoblù si ritroveranno martedì 1 agosto presso il centro sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia che sarà anche la sede degli allenamenti per tutta l’annata sportiva. La prima amichevole è in programma il 19 agosto con il Pavia Academy, poi test di lusso contro la formazione Under 21 dell’Inter Femminile. Dopo quattro giorni le rossoblù sfideranno la 3 Team Brescia, mentre l’1 settembre è in programma la sfida contro il Sassuolo allenato dal tecnico bresciano ed ex Lumezzane, Giampiero Piovani. Un mese di preparazione e quattro test importanti prima dell’avvio del campionato fissato domenica 10 settembre e che il Lumezzane vuole giocare per vincere.

Di seguito il programma completo del ritiro estivo del Lumezzane Femminile:

1 agosto: inizio preparazione

19 agosto: amichevole Lumezzane - Pavia Academy

26 agosto: amichevole Lumezzane - Inter Femminile Under 21

30 agosto: amichevole Lumezzane - 3 Team Brescia

1 settembre: amichevole Lumezzane - Sassuolo

10 settembre: inizio campionato