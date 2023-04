Femminile: sconfitta casalinga per il Lumezzane

Sconfitta di misura per le rossoblù di mister Mazza che contro il Vicenza cadono 2 a 1 dopo aver sciupato più volte il vantaggio. Nel primo tempo il Vicenza non si rende pericoloso, mentre le occasioni per le padrone di casa sono ben tre. La prima arriva al quarto d’ora con Redolfi che riceve in area da Valesi, ma calcia troppo centrale. Poco più tardi Redolfi ci prova da calcio piazzato, ma la palla sorvola di poco la traversa. L’occasione più clamorosa arriva però nel secondo minuto di recupero: punizione di Daleszczyk sulla barriera, il portiere devia sul palo, ma la palla arriva a Paris che da ottima posizione calcia alto sopra la porta. Nella ripresa il Lumezzane parte bene e al 60’ trova il vantaggio: lancio in profondità per Appiah che dal fondo mette in mezzo per Paris che stavolta non sbaglia. Il vantaggio, però, dura soltanto due minuti perchè il Vicenza ristabilisce subito la parità con Basso, abile a ribadire in rete una respinta in area. Le rossoblù accusano il colpo e dopo tre minuti subiscono la rimonta della squadra veneta con Missiaggia che firma il sorpasso sugli sviluppi di un’azione d’angolo. Il Lume accenna una reazione e tenta il forcing finale, ma il Vicenza resiste e conquista la vittoria.

Le rossoblù torneranno in campo domenica 16 aprile in trasferta contro il Venezia.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - VICENZA 1-2

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi (82’ Asperti), Daleszczyk, Belotti, Canobbio, Paris (78’ Sardi De Letto), Salimbeni, Camilla Ronca (59’ Scarpellini), Valesi (87’ Freddi), Appiah (78’ Francesca Ronca). A disposizione: Boanda, Brocchetti, Zavarese, Valtulini. Allenatore: Mazza.

VICENZA: Dalla Via (73’ Palmiero), Fasolini, Schiavo, Cabrera, Missiaggia, Battilana, Sule, Cattuzzo, Ponte (55’ Marchiori), Basso (87’ Bauce), Montemezzo (78’ Penzo). A disposizione: Pegoraro, D’Angelo, Plechero, Pagiarino, Maddalena. Allenatore: Dalla Pozza.

ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato.

ASSISTENTI: Abdelaal di Brescia; Taccori di Brescia.

RETI: 60’ Paris - 62’ Basso,

AMMONITE: Daleszczyk.

Fonte immagine: FC Lumezzane.