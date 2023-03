Femminile: manita in rimonta del Lume contro il Lebowski

Squadra in casa C. S. Lebowski

Le rossoblù fanno bottino pieno a Firenze grazie alla rotonda vittoria in rimonta per 5 a 2 sul Centro Storico Lebowski. Ad aprire le marcature, infatti, sono le padrone di casa al 17’ con Carrozzo che sfrutta un errore di Valtulini. Il Lume reagisce subito e al 25’ arriva alla conclusione con Velati che però calcia fuori da buona posizione. Alla mezz’ora Redolfi ci prova da calcio di punizione, ma la sfera sbatte sulla sulla traversa. Scarpellini e compagne si scoprono troppo e al 39’ il Centro Storico Lebowski raddoppia ancora con Carrozzo che ben servita in velocità, entra in area e supera Boanda. Prima dello scadere del primo tempo Redolfi coglie la seconda traversa in pochi minuti sempre da calcio di punizione.

Nella ripresa il Lumezzane entra in campo con piglio diverso e al 51’ accorcia le distanze con Scarpellini, bravo a deviare d testa il cross di Daleszczyk. Al 59’ Redolfi non sbaglia e ristabilisce la parità finalizzando al meglio l’assist di Velati. Le toscane accusano il colpo e al minuto 62’ Scarpellini completa la rimonta ribattendo in rete di testa una corta respinta della difesa sugli sviluppi di un angolo. Dopo aver scaldato il piede, Redolfi ci prende gusto e al 71’ cala il poker con un tiro perfetto da fuori area che s’infila all’incrocio. A cinque minuti dal termine il Lume mette la parola fine sulla partita: Daleszczyk avanza palla al piede, con un ottimo filtrante serve Velati in area che controlla, salta il portiere e deposita in rete.

La formazione di mister Mazza conquista tre punti più sofferti del dovuto e consolida il terzo posto in classifica in attesa della prossima sfida contro il Vicenza in programma domenica 2 aprile allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane.

IL TABELLINO

CENTRO STORICO LEBOWSKI - LUMEZZANE 2-5

C. S. LEBOWSKI: Metani, Sacchi, Briccolani, Dominici, Erriquez, Baroni, Tamburini, Orlandi, Carrozzo, Valoriani, Diamanti. A disposizione: Alessandrini, Fioretti, Haidari, Mosconi, Francini. Allenatore: Serrau.

LUMEZZANE: Boanda, Forelli, Redolfi, Daleszczyk, Belotti, Valtulini, Paris, Salimbeni, Sardi De Letto, Scarpellini, Velati. A disposizione: Gritti, Canobbio, Ronca C., Asperti, Freddi, Valesi, Ronca F., Appiah, Zavarese. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia.

ASSISTENTI: Alfieri di Prato; Giannetti di Firenze.

RETI: 17’ e 39’ Carrozzo - 51’ e 62’ Scarpellini, 59’ e 71’ Redolfi, 85’ Velati.

Fonte immagine: FC Lumezzane.