Femminile: il pre gara di Hellas Verona - Brescia

La 19ª giornata del campionato di Serie B vede il Brescia Calcio Femminile di scena sul sintetico del “Sinergy Stadium”contro l’Hellas Verona. Reduci dal pareggio casalingo contro il Genoa, le Leonesse sfidano le scaligere che nell’ultimo turno hanno vinto per 2 a 0 contro l’Arezzo. Di fronte al Brescia una squadra in forma, ma a complicare ancor la partita sono le assenze di Fracaros (risentimento al ginocchio, entità da valutare), Cristina Merli (stiramento di secondo grado al flessore) e Viscardi (affaticamento muscolare).

Di seguito le parole del tecnico biancoblù Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“L’Hellas è la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 8 gare, ben 22. NeancheNapoli e Lazio corrono così tanto in questo momento. Dopo un periodo di assestamento stanno confermando i pronostici di inizio stagione che la davano come una delle tre più forti del campionato. Sarà una partita difficile, ma sono partite che ci piacciono, partite che si affrontano palla su palla e per le quali ci vorrà una partita di sacrificio di intensità e di voglia di fare risultato. Domenica scorsa siamo un po’ mancati in cattiveria agonistica, domani potrebbe non bastare esser cattivi. Ci vorrà concentrazione e concretezza in ogni zona del campo, chi giocherà so che si farà valere, è una partita nella quale insieme possiamo fare grandi cose”.

La lista delle calciatrice convocate per la trasferta di Verona:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 8 Barcella, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin, 24 Tengattini, 78 Angoli;

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 48 Pedrini;

ATTACCANTI: 7 Brayda, 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati.