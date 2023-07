Femminile, Cristiana Girelli mondiale regala la vittoria alle azzurre

Buon esordio per l’Italia che ha vinto la gara d’esordio al campionato del mondo in corso di svolgimento tra Nuova Zelanda e Australia. A decidere la partita contro l’Argentina è stata l’attaccante bresciana Cristiana Girelli grazie a un gol nei minuti finali. Subentrata dalla panchina al minuto 83 al posto di Dragoni, Girelli ha impiegato soltanto quattro minuti per andare in gol di testa sfruttando al meglio un cross di Boattin. Grazie ai tre punti conquistati, le azzurre hanno messo un’ipoteca importante sul passaggio del turno. Sabato 29 luglio la Nazionale azzurra tornerà in campo per affrontare la Svezia vittoriosa per 2 a 1 contro il Sudafrica.