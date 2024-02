Femminile, sarà la bresciana Cristiana Girelli la capitana della Nazionale

In occasione della partita amichevole tra Italia e Irlanda, disputata lo scorso venerdì 23 febbraio, la nazionale italiana ha salutato Sara Gama che dopo quasi 18 anni e 140 presenze ha scelto di dire addio alla maglia Azzurra. Una serata speciale per il difensore triestino in forza alla Juventus, ma anche con due esperienze al Brescia tra il 2015 e il 2017, che è stata omaggiata dal pubblico presente al Viola Park di Firenze e da tutte le compagne di squadre in campo a fine partita con una folta parrucca riccia.

La partita ha però segnato anche il passaggio simbolico della fascia di capitano dal braccio di Sara Gama a quello della bresciana Cristiana Girelli. L’attaccante di Nuvolera ha infatti ricevuto l’investitura dalla compagna di squadra al momento dell’uscita dal campo. Un riconoscimento importante per Girelli, anche lei veterana del gruppo, che continua a impreziosire la sua carriera a pochi mesi dall’inserimento nella “Hall of Fame” del calcio italiano.