Femminile, Coppa Italia: il cammino del Lume si ferma ai quarti

Si chiude ai quarti di finale con una sconfitta per 3 a 1 contro lo Spezia il percorso in Coppa Italia del Lumezzane. La formazione ligure apre le marcature alla mezz’ora su calcio di rigore segnato da Ceccarelli e in pieno recupero del primo tempo raddoppia con Gamache. In avvio di ripresa le rossoblù accorciano le distanze con Picchi brava a farsi trovare pronta in area e a superare l’estremo difensore con un bel tiro all’incrocio. La squadra di mister Mazza tenta il tutto per tutto, ma si sbilancia troppo in avanti e a un minuto dal termine subisce una ripartenza dello Spezia finalizzata da Dezotti che chiude la partita.

Termina in terre ligure il cammino in Coppa Italia del Lumezzane che non ha tempo da perdere perchè domenica in campionato farà visita alla capolista Bologna, anch’essa eliminata ai quarti di Coppa.

IL TABELLINO

LA SPEZIA - LUMEZZANE 3-1

LA SPEZIA: Gallego, Cardoso, Mazzieri, Gamache, Ruzafa (46’ Duce), Ciccarelli, Barraza, Duarte, Laaroussi, Lazzara (47’ pt Viscuso), Dezotti. A disposizione: Maarouf, Girolamo, Omokaro, Dezotti, Giordano, Gino, Carabott. Allenatore: Ferrarese.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli (64’ Freddi9, Redolfi (74’ Canobbio), Salimbeni (46’ Zappa), Belotti, Vavassori, Asperti (63’ Ronca), Valesi, Picchi, Daleszczyk, Velati (56’ Paris). A disposizione: Cancarini, Brocchetti, Sardi De Letto, Scarpellini. Allenatore. Mazza.

AMMONITE: Cardoso, Viscuso - Gritti.

ESPULSE: Valesi.

RETI: 32’ rig. Ciccarelli, 51’ pt Gamache, 89' Dezotti - 54’ Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.