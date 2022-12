Femminile: esordio vincente per il Lumezzane in Coppa Italia

Il Lumezzane esordisce nel migliore dei modi in Coppa Italia superando per 3 a 2 la Real Meda. Mattatrice dell’incontro una Picchi che trascina la squadra alla vittoria realizzando una tripletta.

Buon avvio di gara per il Lumezzane pericolosa già all’ottavo minuto con Picchi che ci prova di testa su assist di Scarpellini. Al quarto d’ora arriva il vantaggio del Lume: palla in verticale di Scarpellini per Picchi si presenta sola davanti al portiere e non sbaglia. Le rossoblù insistono e ci riprovano al 23’ con un’azione corale conclusa da Ronca con una buona conclusione dal limite dell’area che manca di poco lo specchio della porta. Il Lume è padrone del campo, ma al 42’ è beffato: la difesa rossoblù respinge un lungo lancio, ma la palla cade sui piedi di Molteni che calcia di potenza e precisione superando un’incolpevole Boanda.

Nella ripresa il Lumezzane non perde tempo e dopo cinque minuti si riporta in vantaggio: Lacchini conduce palla e serve Picchi che controlla e supera il portiere con un delizioso pallonetto. Passano però soltanto tre minuti e la Real Meda ristabilisce la parità segnando su calcio d’angolo con Mariani lasciata libera di staccare di testa in area. La formazione allenata di mister Mazza non ci sta e continua a provarci, ma Ripamonti fa buona guardia. Quando la partita sembra ormai avviarsi alla fine arriva però il gol vittoria: il neo acquisto Salimbeni s’invola sulla sinistra, salta l’avversario e crossa al centro per Picchi che anticipa il portiere e deposita in rete segnando il gol del definitivo 3 a 2.

Tre punti importanti per il Lumezzane che domenica 18 dicembre affronterà in casa in gara 2 l’Orobica vittorioso per 5 a 1 sul Fiammamonza in una sfida che ha già il sapore di dentro-fuori.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - REAL MEDA 3-2

FC LUMEZZANE: Boanda, Brocchetti (84’ Sardi De Letto), Canobbio, Lacchini, Redolfi, Freddi (58’ Salimbeni), Zappa, Ronca (52’ Asperti), Scarpellini (75’ Assoni), Paris (68’ Velati), Picchi. A disposizione: Cancarini, Belotti, Forelli, Giudici. Allenatore: Mazza.

REAL MEDA: Ripamonti, Podda, Turati, Rovelli, Roventi, Molteni (67’ Moroni), Ragone (46’ Mariani), Sironi (78’ Roma), Coda (74’ Carabetta), Antoniazzi, Toth (95’ Contini). A disposizione: Barzaghi, Campisi, Ferrario, Longo. Allenatore: Zaninello.

ARBITRO: Antonini di Rimini.

RETI: 16', 51’ e 90’ Picchi - 43' Molteni, 54’ Mariani.

Fonte immagine: FC Lumezzane.