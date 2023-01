Femminile: il pre partita di Brescia-Tavagnacco

Dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus, il Brescia Femminile si rituffa in campionato e si prepara ad affrontare il Tavagnacco, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Davanti al pubblico amico del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” le Leonesse proverranno a are seguono alle tre vittorie consecutive conquistate contro Cittadella, Torres e Trani. In caduta libera, invece, la formazione friulana che nelle ultime sei partite ha collezionato un solo pareggio e cinque sconfitte consecutive.

Le dichiarazioni del tecnico Ashraf Seleman al termine della rifinitura.

“Domani riprende il campionato e dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito. Sarebbe sbagliato, dopo la grande prestazione di domenica scorsa, scendere in campo con l’atteggiamento sbagliato. Stiamo trovando equilibrio e punti di riferimento e ora dobbiamo dare consapevolezza e conferma di questa crescita. Il Tavagnacco avrà l’entusiasmo che si crea quando c’è un cambio in panchina e soprattutto conosco mister Campi che è un ottimo conoscitore del calcio femminile e non verrà a Brescia per fare una scampganta. Sarà una gara che dovremo da subito prendere con la giusta mentalità”.

Di seguito la lista delle convocate per la partita contro il Tavagnacco.

PORTIERI – 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI – 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin;

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 48 Pedrini;

ATTACCANTI – 7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas.

