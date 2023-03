Femminile: il Brescia cade a Cesena

Trasferta amara per le Leonesse che in Emilia Romagna cadono 4-2 contro il Cesena nella sfida valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B. Partita dai due volti per il Brescia che nel primo tempo va sotto di due gol, poi reagisce nella ripresa ma senza riuscire a riequilibrare il risultato.

Il Cesena parte meglio, aggressivo e alto sul campo non permette ad un Brescia apatico di sviluppare la manovra. Al 17′ occasione per le bianconere con Porcarelli che ruba palla a Lonati e imbuca per Sechi che davanti a Lugli calcia centrale. E’ il preludio al vantaggio delle padrone di casa: al 18′ Distefano centra l’incrocio dei pali con un destro dalla distanza. Al 30′ il raddoppio del Cesena: è ancora Distefano a realizzare con un tiro-cross che beffa Lugli. Al 35′ ancora Cesena pericoloso con Porcarelli che vince il duello con Perin e cerca il pallonetto su Lugli, ma non trova un buon impatto col pallone anche per il disturbo della stessa Perin.

Nella ripresa c’è un altro Brescia in campo: all’8′ occasione per le Leonesse con Lonati che non trova la porta da pochi passi ma in posizione molto defilata sul traversone dalla bandierina. Al minuto 11 il Cesena trova però il 3-0 in contropiede ancora con Distefano che appoggia a porta vuota il pallone vagante dopo che Lugli era rimasta a terra colpita da Sechi in scivolata. Le Leonesse però non ci stanno, e reagiscono: al 24′ segna Farina che salta due avversarie sulla destra, entra in area e fredda Frigotto sul primo palo. Al 32′ il 3-2: colpo di testa vincente di Fracas su cross di Magri. Le Leonesse vanno a un passo dal clamoroso pareggio con Magri al 40′: ma il suo tiro dal limite è alto di poco. Il Cesena risponde nel finale col tiro di Zanni che colpisce la traversa e col palo di Distefano al 45′ al termine di una cavalcata solitaria in contropiede. Al 48′ il gol del definitivo 4-2 di Zanni che di testa insacca su cross di Casadei.

Le Leonesse torneranno in campo domenica prossima contro il Ravenna tra le mura amiche del Centro Sportivo “Rigamonti”.

Le dichiarazioni del tecnico Ashraf Seleman al termine della partita:

“Primo tempo male, sicuramente. Abbiamo sbagliato approccio, troppo timorose, impaurite. E’ una cosa che ci accade spesso in trasferta e non va bene, dobbiamo lavorarci. Nella ripresa ho visto probabilmente la miglior versione del Brescia dopo il primo tempo contro la Lazio. L’avevamo quasi rimessa in piedi, peccato. Il punteggio ci penalizza, non meritavamo di subire un passivo del genere. Perché molte volte facciamo partite a metà? E’ un processo di crescita, siamo una squadra giovane e questo aspetto spesso fa la differenza a livello soprattutto mentale”.

IL TABELLINO

CESENA - BRESCIA 4 – 2

CESENA: Frigotto, Casadei, Mai, Porcarelli (86’ Ploner), Distefano (95’ Alkhovik), Beleffi (78’ Zanni), Cuciniello, Costa, Sechi (78’ Mancuso), Pastore, Miotto. A disposizione: Bardi, Iriguchi, Bizzocchi, Amaduzzi, Kiamou. Allenatore: Ardito.

BRESCIA: Lugli, Perin, Galbiati, Barcella (67’ Magri), Ripamonti, Brayda (95’ Lumina), Bianchi (46’ Farina), Ghisi, Hjohlman, Fracas, Lonati (67’ Pasquali). A disposizione: Ferrari, Angoli, Bortolin, Pedrini. Allenatore: Seleman.

ARBITRO: Mancini di Pistoia.

ASSISTENTI: Lombardi di Chieti; Zugaro di L’Aquila.

RETI: 18’ Distefano, 30’ e 56’ Distefano, 93’ Zanni - 69’ Farina, 77’ Fracas.

AMMONITE: Porcarelli - Lonati, Barcella.

NOTE: Calci d’angolo 1-5. Recupero pt 1’, st 5’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.