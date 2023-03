Femminile: il pre gara di Cesena vs Brescia

Vigilia della 21a giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile che domani, domenica 19 marzo, farà visita al Cesena. Reduci dalla vittoria conquista in extremis contro il San Marino, le Leonesse affrontano le romagnole distanti in classifica soli due punti.

Le dichiarazioni del tecnico Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Il Cesena è una squadra forte, e troveremo molte cose diverse rispetto alla gara d’andata. Hanno apportato 3-4 innesti di spessore direttamente dalla Serie A, quindi sarà una partita dura. Per quanto riguarda noi, la vittoria col San Marino ci ha dato probabilmente quella libertà di testa di potercela ora giocare senza troppi patemi d’animo con tutte, da qui alla fine del campionato. Senza pensare alla classifica, ma solo a fare più punti possibile. Ora andiamo alla ricerca di un po’ di continuità di risultati, migliorando quanto fatto in questo mini-ciclo “romagnolo” rispetto all’andata, quando quattro sconfitte di fila ci misero molto in difficoltà. Abbiamo iniziato bene domenica scorsa col San Marino, domani abbiamo il Cesena, poi vedremo cosa succederà. Pensiamo una partita alla volta convinti che possiamo fare bene in ogni gara”.

La lista delle calciatrici convocate per la sfida con il Cesena:

PORTIERI: Lugli, Ferrari;

DIFENSORI: Barcella, Galbiati, Perin, Ripamonti, Angoli;

CENTROCAMPISTE: Bianchi, Farina, Magri, Ghisi, Bortolin, Tengattini, Pedrini, Lumina;

ATTACCANTI: Hjohlman, Brayda, Pasquali, Fracas, Lonati.