Femminile: il pre gare di Brescia-Trento

La 15ª giornata del campionato di Serie B vede il Brescia ospitare il Trento al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” alle ore 17:30. Reduci dalla sconfitta per 3 a 0 contro la Ternana e senza le infortunate Luana Merli e Caterina Fracaros, le Leonesse cercheranno di tornare alla vittorie contra la formazione trentina.

Le parole del tecnico Ashraf Seleman alla vigilia della partita:

“Per me questa è una partita importantissima, fondamentale. Veniamo da una brutta battuta d’arresto che ha interrotto una serie positiva di vittorie, quindi dal punto di vista psicologico sicuramente non è un impegno facile. Domani capiremo se questo Brescia ha le qualità per potersi risollevare subito, ma non ci sono altri risultati accettabili se non la vittoria. Sarà una partita da giocare anche per chi non sarà in campo, specialmente Luana Merli, per la quale aspettiamo gli esami strumentali ma dovrebbe aver finito la stagione; per Fracaros invece sarà necessaria una settimana di riposo e dovremmo poterla riavere contro la Lazio. Le insidie di questa gara ovviamente vengono anche dalle avversarie, che hanno appena cambiato allenatore – Silvia Marcolin – e quindi c’è anche l’incognita su come si presenteranno in campo, se in continuità rispetto a quanto visto finora o con delle novità. Questo comunque ci deve interessare fino a un certo punto, perché abbiamo dimostrato che se sappiamo fare bene le nostre cose possiamo giocarcela con chiunque. Serve convinzione, cattiveria agonistica e voglia immediata di riscatto. Mi aspetto tutto questo dalle ragazze domani”.

Di seguito l’elenco delle convocate per la sfida con il Trento:

PORTIERI – 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI – 6 Viscardi, 8 Barcella, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin, 78 Angoli;

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 48 Pedrini;

ATTACCANTI – 7 Brayda, 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati.