Femminile: manita del Brescia contro la Torres

Il Brescia Calcio Femminile si aggiudica con merito la sfida contro la Torres valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

Dopo soli tre minuti dall’avvio della partita il Brescia è subito in vantaggio con l’autogol di Peare sugli sviluppi di una punizione laterale respinta da Siejka sulla compagna di squadra. La Torres fatica a reagire trovando soltanto una conclusione di facile lettura con Peddio al 12’. La fase centrale della partita, però, si gioca a ritmi bassi e la Torres ne approfitta per attaccare: al 22′ cross di Weithofer sul primo palo che trova la deviazione di Cristina Merli che per poco non beffa Lugli. La formazione ospite ci riprova al 28′ con un cross Devoto su cui Lugli si tuffa in maniera coraggiosa e blocca in due tempi. Il Brescia non perde la calma e a due minuto dallo scadere del rimo tempo trova il raddoppio con Fracas che segna da due passi su una conclusione sporca di Brayda.

Nella ripresa le Leonesse entrano in campo per chiudere la partita e al 48’ calano il tris: contropiede iniziato da Magri e finalizzato da Fracaros che supera Siejka con un delizioso pallonetto. In campo c’è solo il Brescia che continua a macinare gioco e occasioni da rete fino al 29’ quando Luana Merli riceve da Hjohlman e realizza da pochi passi e a porta sguarnita il suo ottavo centro stagionale. Le Leonesse non si fermano e al minuto 82 arriva la manita che porta la firma di Veronica Pedrini che di testa non lascia scampo a Siejka su cross di Ripamonti. Per la giovane classe 2004 è una doppia gioia all’esordio assoluto in prima squadra. Al 90’ Pedrini potrebbe addirittura segnare la doppietta personale ma la sua conclusione è ribattuta da un difensore. La Torres ha un’ultima timida occasione nei minuti di recupero, ma non c’èe più tempo per rovinare la festa della leonesse.

Per il Brescia è la seconda vittoria consecutiva e la seconda partita senza subire reti, il modo migliore per preparare l’ultima partita del 2022 che si disputerà domenica 18 dicembre e vedrà le leonesse in trasferta opposte all’Apulia Trani.

Le dichiarazioni di mister Ashraf Seleman al termine della partita.

“Il primo tempo non mi è piaciuto, e l’ho detto alle ragazze negli spogliatoi. Volevo di più, e nel secondo tempo infatti si è visto che hanno risposto alle mie richieste. Per me questo è un segnale molto importante. Volevamo assolutamente tornare a vincere in casa e farlo bene. Sono contento per la reazione nella ripresa. Vincere aiuta a vincere, in tutti i contesti. Dopo il 3-0 poi oggi ci siamo sciolti e abbiamo mostrato buone giocate. Fino al 2-0 la Torres era in partita e avevamo trovato delle difficoltà. Loro sono una buona squadra e nella parte centrale del primo tempo ci siamo adeguati al loro ritmo. Loro sono stati bravi nel provare a rientrare in partita ma senza successo. Nel secondo tempo abbiamo chiuso la questione e conquistato una vittoria meritata, che ci serviva e che ci dà la possibilità di preparare ancora meglio l’ultima partita del 2022”.

IL TABELLINO

BRESCIA-TORRES 5-0

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Perin, Galbiati, Fracaros (61’ Viscardi), Brayda, Magri (77’ Bortolin), Merli C. (61’ Bianchi), Hjohlman, Fracas (61’ Pasquali), Merli L. (77’ Pedrini). A disposizione: Ferrari, Ghisi, Barcella, Kustrin. Allenatore Seleman.

TORRES: Siejka, Congia Valentina, Tola (70’ Sotgia), Carrozzo (46’ Crespi), Iannazzo, Peare (46’ Quidacciolu), Blasoni (80’ Fadini), Peddio (70’ Pitittu), Costantini, Weithofer, Devoto. A disposizione: Deiana, Marenic, Congia Angela. Allenatore Ardizzone.

ARBITRO: Albano di Venezia.

ASSISTENTI: Scaldaferro di Vicenza; Posteraro di Verona.

RETI: 3’ autogol Peare, 43’ Fracas, 48’ Fracaros, 74’ Merli L, 82’ Pedrini.

AMMONITE: Congia Valentina.

NOTE: Calci d’angolo 5-4. Recupero pt 1’, st 4’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.