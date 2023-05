Femminile: il pre gara di Brescia vs Ternana

Vigilia della penultima giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile che domenica 21 maggio ospiterà la Ternana sul campo sintetico del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. Reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, Leonesse vogliono salutare il proprio pubblico con una grande prestazione e interrompere la scia di risultati negativi. Tra le convocate, prima chiamata per l’attaccante della Primavera Siria Menassi. Tornano disponibili, infine, Chiara Barcella e Teresa Fracas.

A dirigere l’incontrosarà il signor Alessandro Angelo della sezione di Marsala. Gli assistenti saranno i signori Vito Licari della sezione di Marsala e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem della sezione di Parma.

Reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, per le Leonesse l’obiettivo è chiudere bene davanti ai propri sostenitori.

Queste le parole del tecnico Ashraf Seleman rilasciate al temine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani dobbiamo giocare per ringraziare questi tifosi straordinari. Ho visto gente prendere l’aereo per seguire la squadra e tifare, e nel femminile questa è una cosa rara, incredibile e fa capire quanto si vuole bene a questa squadra. Domani dobbiamo fare quel qualcosa d’incredibile che loro fanno da inizio stagione, dobbiamo andare oltre l’ostacolo e provare a chiudere bene l’ultima in casa. Giochiamo contro una squadra fortissima, non sono lì su per caso, hanno giocatrici d’esperienza e una grande società professionista che li supporta al meglio. Sarebbe bello riuscire a fare risultato contro una squadra così forte nell’ultima in casa. Non sarà facile, ma sappiamo che possiamo andare oltre i nostri limiti”.

Di seguito l’elenco delle Leonesse convocate per la partita con la Ternana:

Portieri: 1 Lugli, 32 Ferrari;

Difensori: 14 Galbiati, 17 Perin, 15 Ripamonti, 6 Viscardi, 78 Angoli;

Centrocampiste: 4 Ghisi, 10 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 25 Panza, 30 Bianchi, 77 Lumina, 48 Pedrini;

Attaccanti: 20 Hjohlman, 7 Brayda, 22 Pasquali, 99 Menassi, 71 Fracas.