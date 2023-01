Brescia sette bellezze contro il Tavagnacco

Il Brescia domina e stravince sul Tavagnacco con il risultato di 7 a 0. Partita mai in discussione per le leonesse che dopo soli tre minuti sono avanti 1-0 grazie alla zampata in spaccata di Galbiati su cross di Magri. La risposta del Tavagnacco arriva al 13’ con un colpo di testa di Diaz Ferrer da punizione laterale che però termina alto. pallone alto. Il Brescia insiste e sfiora il gol del raddoppio che comunque arriva al 16’ quando Fracaros prende palla e fa partire un missile dalla lunga distanza. Marchetti tocca il pallone, che sbatte sulla traversa e poi sulla schiena del portiere, per poi insaccarsi. La squadra allenata da mister Seleman non si accontenta e al 24′ capitan Brayda segna il terzo gol con un imponente stacco di testa a centro area da corner. Il Brescia continua a rendersi pericoloso e sfiora il gol in altre due occasioni con Luana Merli prima e con Cristina Merli dopo. Poco prima di rientrare negli spogliatoi Brayda cala il poker superando l’estremo difensore con un gran tiro di controbalzo.

Nella ripresa la partita cala d’intensità e le friulane provano ad approfittarne al 51’ con una pericolosa imbucata di Morleo, ma Lugli è attenta in uscita bassa. Il Brescia è in pieno controllo della partita e al 64’ Luana Merli conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va la stessa attaccante che non sbaglia realizzando così il suo decimo centro stagionale in campionato. Le biancoblù non cedono fino alla fine e in pieno recupero segnano ancora due gol, entrambi con Fracas: al 93’ gran diagonale di sinistro su assist di Luana Merli e al 95′ con un ottimo stacco di testa in anticipo su Marchetti ancora da corner.

Il Brescia Femminile inizia come meglio non poteva il 2023 e si prepara con il giusto entusiasmo alla prossima sfida in trasferta contro la Ternana.

Le dichiarazioni rilasciate dal mister Ashraf Seleman al termine della partita: “Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 7 gol. Siamo stati concreti. È stata sicuramente una partita giusta. Era quello che avevo chiesto alle ragazze perché comunque dopo una sosta rientrare non è sempre facile come approccio. Oggi siamo stati bravi, abbiamo chiuso la partita al primo tempo. Il secondo tempo l’abbiamo gestita bene e sono arrivati altri tre gol e va bene cosi. Quello che chiedevo alle ragazze è proprio non prendere gol. Quando eravamo sul 4-0 ho chiesto alle ragazze di mantenere la casella gol subiti sullo zero perché è importante come crescita mentale e come continuità in questo percorso. Abbiamo fatto bene. Domenica abbiamo una grande partita e forse ci darà la possibilità di rientrare nella parte della classifica dove corrono forte. È un esame che ci permetterà di capire se possiamo fare un girone di ritorno importante o continueremo a inseguire. Il futuro ci darà il verdetto. Tante cose non mi sono piaciute. Questo secondo me è un risultato che non è figlio di una grande prestazione. Siamo stati molto bravi sulle palle inattive oggi. Le abbiamo sfruttate al massimo quasi tutte. Però poi come fraseggio, come mantenimento, come trasmissione delle palle, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, a differenza di domenica scorsa – contro la Juventus, ndr – quando era quasi impossibile giocare perché erano molto superiori, però riuscivamo a giocare bene. Oggi palla al piede abbiamo fatto più fatica, la prossima partita dobbiamo stare concentrati sotto questo profilo”.

IL TABELLINO

BRESCIA – TAVAGNACCO 7 – 0

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin, Hjohlman (46’ Viscardi), Ghisi, Merli C. (64’ Fracas), Magri (64’ Bortolin), Fracaros (78’ Pedrini), Brayda (46’ Bianchi), Merli L.. A disposizione: Ferrari, Barcella, Farina, Pasquali. Allenatore: Seleman.

TAVAGNACCO: Marchetti, Rosolen, Novelli, Iacuzzi (85’ Magni), Diaz Ferrer, Andreoli (70’ Dimaggio), Demaio (85’ Ridolfi), Morleo (70’ De Matteis), Dieude, Maroni, Castro Garcia (70’ Nuzzi). A disposizione: Girardi, Moroso, Albertini. Allenatore: Campi.

ARBITRO: Chieppe di Biella.

ASSISTENTI: Cavallaro di Rovigo; Giannone di Arco Riva

RETI: 3’ Galbiati, 16’ aut. Marchetti, 24’ e 45’ Brayda, 65’ rig. Merli L, 93’ e 95’ Fracas.

AMMONITE: Dieude, Novelli.

NOTE: Calci d’angolo 11-2. Recupero pt 2’, st 5’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.