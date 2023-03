Femminile: il pre gara di Brescia vs Ravenna

La 22ª giornata del campionato di Serie B vede il Brescia Calcio Femminile opposto al Ravenna tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. Reduci dal ko di Cesena, le Leonesse vogliono riscattare l’amaro risultato così come le romagnole sconfitte dalla Lazio nell’ultimo turno. Tra le giocatrici disponibili tornano tornano Cristina Merli e Viscardi.

Le dichiarazioni del tecnico Ashraf Seleman rilasciate al termine dell’allenatrice di rifinitura:

“Domani potrà essere un’altra bella partita. Nelle ultime due gare non possiamo dire di non aver regalato emozioni in campo, soprattutto domenica scorsa dove siamo stati vicini ad una rimonta clamorosa. Il Ravenna è la squadra più brava di tutte nel recupero delle seconde palle, è il loro punto di forza e diventano pericolosissime una volta recuperata palla con la grande velocità che hanno davanti. Noi stiamo bene e ci stiamo allenando bene e con il sorriso. Ogni tanto proviamo a metter dentro delle giovani che possono così fare esperienza e crescere. Abbiamo visto Lonati e Bianchi e in futuro ne vedremo altre partire dall inizio. Siamo in una posizione di classifica che possiamo dar spazio alle giovani senza preoccuparci molto del risultato, dando loro la possibilità di esprimersi in un campionato così difficile. Domani vedremo sicuramente Farina partire dal primo minuto perché credo sia finito il suo periodo di ambientamento nel campionato e domenica scorsa ci ha fatto vedere grandi cose. Giochiamo sempre per vincere e non sempre ci riesce, domani proveremo a fare i tre punti divertendo il pubblico. Cristina Merli e Viscardi si sono allenate tutta la settimana in gruppo e tornano disponibili per uno spezzone di gara. Dal primo minuto è molto improbabile, devono recuperare la condizione fisica al cento per cento ma è già molto bello che siano di nuovo con noi da una settimana”.

Queste le calciatrici convocate per la partita:

PORTIERI: Lugli, Ferrari;

DIFENSORI: Barcella, Galbiati, Perin, Ripamonti, Viscardi;

CENTROCAMPISTE: Merli Cristina, Bianchi, Farina, Magri, Ghisi, Bortolin, Tengattini, Pedrini;

ATTACCANTI: Hjohlman, Brayda, Pasquali, Fracas, Lonati.