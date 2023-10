Femminile, vittoria del Brescia contro il Parma

Il Brescia Calcio Femminile batte 2-1 il Parma davanti al pubblico amico del centro sportivo “Mario Rigamonti”.

In avvio di gara il Parma si fa preferire al Brescia che fatica a contenere l’aggressività della squadra emiliana. Al minuto 13, però, sono le Leonesse a portarsi in vantaggio sull’asse Hjohlman-Magri: la 20 biancoblu conquista palla sulla trequarti e serve Magri in area che di destra non sbaglia. Il Parma si fa vedere al 25’ con un tiro dalla distanza, ma Bettineschi è attenta e non si fa sorprendere. Le ducali insistono, ma l’estremo difensore del Brescia è in grande spolvero e salva lo specchio della porta in almeno tre occasioni. Le Leonesse tornano a farsi vedere sul finire della prima frazione con Hjohlman che ci prova da ottima posizione, ma Ciccioli nega il raddoppio.

Dopo l’intervallo il Parma rientra in campo con piglio propositivo e al 54’ sfiora sul gli sviluppi di un contropiede, ma Bettineschi e brava a sventare il tentativo di Gago. Le Leonesse hanno un’occasione simile sul ribaltamento di fronte, ma al 57’ è il Parma a trovare la via del gol ristabilendo la parità con Benedetti, brava a sfruttare l’assist da destra della compagni. Dopo il pareggio Ferin spaventa le bresciane con un tiro che sorvola di poco la traversa. Il Parma ci prova, ma al minuto 81 capitan Brayda gela le emiliane con un tiro dalla trequarti che s’insacca all’incrocio destro dei pali.

Nel primo minuto di recupero Bettineschi è chiamata ancora agli straordinari salvando il risultato con un grande intervento.

Tre punti fondamentali per il Brescia Femminile che sale a quota 6 punti in classifica raggiungendo proprio il Parma. Prossimo appuntamento domenica 15 ottobre in trasferta sul campo del Ravenna Women.

Queste le parole del tecnico del Brescia Aldo Nicolini rilasciate al termine della partita a Be.Pi TV:

“Sono convinto che la sconfitta contro il Cesena ci abbia aiutato a preparare questa gara contro un avversario molto forte che si giocherà la vittoria del campionato fino alla fine. Le ragazze sono state brave nel primo tempo a giocare e tenere la palla. Avremmo potuto farlo di più in alcuni momenti anche se la pressione del Parma era forte. Abbiamo avuto l’occasione per andare sul 2-0 e invece siamo andate sull’1-1. Poi la pressione del Parma era forte e ci ha tenuto dentro alla nostra metà campo per quasi tutto il secondo tempo. Abbiamo sofferto molto ma la cosa importante è che le ragazze sono state dentro la partita anche durante i momenti di difficoltà e sono state premiate dal risultato finale. Ci sono state situazioni di ripartenza che avremmo potuto gestire un po’ meglio, però la cosa che salta all’occhio è che oggi abbiamo avuto una presenza costante dentro alla gara per tutti i 100 minuti”.

IL TABELLINO

BRESCIA - PARMA 2-1

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Ghisi (66’ Accornero), Tunoaia (46’ Pasquali), Larenza, Brayda, Magri, Nicolini, Morreale, Hjohlman, Fracas (60’ Zazzera). A disposizione: Passarella, Zazzera, Bortolin, Squaratti, Pedrini, Raccagni, Lumina. Allenatore: Nicolini.

PARMA: Ciccioli, Peruzzo, Williams (84’ Miotto), Gago, Spyridonidou (46’ Silvioni), Beil, Fracaros (78’ Nozzi), Ambrosi, Ferin, Kongouli, Benedetti. A disposizione: Frigotto, Brscic, Rizza, Perin, Pantano, Marchetti. Allenatore: Colanantuono. ARBITRO: Rodighiero di Vicenza.

ASSISTENTI: Beggiato di Schio; Rossetto di Schio.

RETI: 13’ Magri, 81’ Brayda - 57’ Benedetti. NOTE: Angoli: 3 - 6; Fuorigioco: 2 - 3; Recuperi: 1’ - 4’.