Femminile: il pre gara di Brescia-Napoli

Vigilia della 23ª giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domenica 2 aprile ospiterà il Napoli tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. Reduci dalla vittoria esterna contro il Ravenna, le Leonesse cercano continuità contro la formazione partenopea che attualmente occupa la terza posizione in classifica ed è in piena lotta per la promozione nella massima serie. Unica assente tra le fila delle biancoblù la giocatrice Farina uscita per un problema muscolare nell’ultimo turno di campionato contro il Ravenna.

Queste le parole del tecnico Asharaf Seleman al termine della rifinitura:

“Dobbiamo aspettarci sicuramente un Napoli che verrà qui con la cattiveria per provare a fare risultato. Credo che insieme alla Lazio sia la squadra più attrezzata del campionato: hanno praticamente due formazioni titolari da poter schierare e possono giocare in ogni modo. Noi stiamo comunque vivendo bene il nostro momento, e abbiamo preparato questa partita in maniera importante. Vogliamo offrire una prestazione fatta bene, e in queste circostanze dal punto di vista psicologico le ragazze si preparano da sole, e si sono allenate molto bene questa settimana. Domani proveremo a mettere in difficoltà un grande Napoli”.

Questa la lista delle calciatrici convocate per la partita contro il Napoli:

PORTIERI: Lugli, Ferrari;

DIFENSORI: Barcella, Galbiati, Perin, Ripamonti, Viscardi, Angoli;

CENTROCAMPISTE: Merli Cristina, Bianchi, Magri, Ghisi, Bortolin, Tengattini, Lumina;

ATTACCANTI: Hjohlman, Brayda, Pasquali, Fracas, Lonati.