Femminile: rottura del legamento per Luana Merli

Brutta notizia per il Brescia Calcio Femminile e per Luana Merli infortunatasi lo scorso 22 gennaio in occasione della gara Ternana-Brescia. Dall’esito degli esami strumentali effettuati si evince la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro in seguito ad un forte trauma distorsivo. Nelle prossime settimane lo staff medico valuterà il percorso di recupero dell'atleta che salterà tutta la stagione in corso.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.