Femminile: il pre gara di Brescia-Genoa

Vigilia di campionato per il Brescia Calcio Femminile che sabato 26 marzo alle 14:30 ospiterà il Genoa di Antonio Filippini tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”

Reduci dalla vittoria in terra toscana contro l’Arezzo, le Leonesse cercano continuità per tenere sempre distante la zona calda della classifica, ma dovranno fare i conti con la formazione rossoblù, ben diversa da quella battuta all’andata, in scia positiva da quattro turni.

Lo sa bene il tecnico biancoblù Ashraf Seleman che nella conferenza della viglia ha parlato così:

“In questo momento Ternana, Hellas Verona e Genoa sono le tre formazioni più in forma. Una l’abbiamo già incontrata, e le altre due le incontreremo nel giro di una settimana. Sarà una partita diversa dall’andata – finita 4-0 per il Brescia – nella quale loro dovevano ancora entrare nel campionato. Da quando è arrivata Marta Carissimi come responsabile della squadra è cambiato tutto. Lei è una top player del calcio femminile e sa come costruire un modello vincente, ed è quello che è successo da quando è arrivata: acquisti mirati per arrivare all’obiettivo stagionale che è la salvezza tranquilla. Nelle ultime sei gare ne hanno persa una sola con il Verona, hanno pareggiato con la Ternana e battuto squadre forti come il San Marino. E’ una squadra pericolosissima che viene a brescia per fare punti. Noi vogliamo vincere davanti il nostro pubblico e provare a scalare qualche posizione di classifica da qui alla fine cercando di non staccarci troppo dalle squadre sopra di noi. Sono sicuro che faremo una buona prestazione provando a portare a casa la vittoria”.

L’elenco delle convocate per la sfida contro il Genoa:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin, 24 Tengattini;

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin;

ATTACCANTI: 7 Brayda, 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonat.