Femminile: il pre gara di Brescia-Cittadella

Vigilia della 25ª giornata di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domenica 23 aprile alle ore 15 sfiderà il Cittadella sul terreno amico del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. Reduci dalla rocambolesca sconfitta contro il Chievo terminate 4 a 3 per le scaligere, le Leonesse ospitano la squadra rivelazione del campionato, il Cittadella di mister Colantuono che sta contendendo la promozione alle corazzate Lazio e Napoli. La formazione veneta è imbattuta da 15 partite e l’ultima sconfitta risale al girone d’andata proprio con il Brescia che espugnò il “Tombolo” per 1-0.

Queste le parole del tecnico Ashraf Seleman alla viglia della partita:

“Come detto già domenica, come prima cosa dobbiamo fare applausi e complimenti al Cittadella per il campionato che stanno facendo. Una squadra che non perde da 15 partite vuol dire che ha valori importanti in ogni reparto. Arrivano sicuramente con entusiasmo e voglia di continuare ad esser protagonisti in questo campionato. Per noi è bello giocare queste partite, e in casa contro queste squadre facciamo sempre grandi prestazioni. Ieri parlando con le ragazze loro stesse dicevano che in questo momento si stanno divertendo nel giocare perché la squadra sta mostrando un bel calcio, poi sicuramente raccogliamo meno di quello che forse meritiamo ed è questo un motivo in più per migliorarsi ancora. Vedere queste ragazze scendere in campo con qualsiasi sistema di gioco e vederle sempre consapevoli e sicure mi fa capire quanto sono state brave in questi sette mesi che stiamo insieme lavorando con grande professionalità. Non so come finirà domani ma sarò orgoglioso di loro già ora perché so che metteranno tutto in campo per vincere. Forza Brescia”.

Di seguito l’elenco delle calciatrici convocate per la partita:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 8 Barcella, 14 Galbiati, 17 Perin, 15 Ripamonti, 6 Viscardi;

CENTROCAMPISTE: 10 Merli Cristina, 30 Bianchi, 23 Magri, 21 Farina, 25 Panza, 33 Bortolin, 77 Lumina;

ATTACCANTI: 20 Hjohlman, 7 Brayda, 22 Pasquali, 71 Fracas, 97 Lonati.