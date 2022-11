Femminile | Brescia vs Chievo Verona: le convocate

Senza vittorie da quattro giornate e lontane dalle mure amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia dalla sfida del 30 ottobre contro il Cesena, le leonesse sono pronte ad affrontare il derby contro il Chievo Verona valido per la nona giornata del campionato di Serie B. Le leonesse sono attualmente al decimo posto con 9 punti, a differenza delle scaligere che occupano il quarto posto a quota 16. Tra le convocate del Brescia, da segnalare la prima convocazione con la prima squadra per Maria Bortolin, centrocampista classe 2003 proveniente dalla Sampdoria, che ha recuperato da un’operazione al ginocchio.

Le dichiarazioni di mister Ashraf Seleman alla viglia della partita.

“Finalmente torniamo a giocare in casa. Era un mese che mancavamo, tra sosta e due trasferte di seguito. Anche se le ultime gare dicono che abbiamo fatto come risultati, sicuramente non posso dire lo stesso dal punto di vista dell’impegno che ci mettono le ragazze. Si stanno allenando molto bene, e questo atteggiamento mi piace perché le ragazze non hanno mai mollato in questo periodo così difficile. La prestazione di domenica scorsa contro il Napoli ne è sicuramente la prova: siamo stati in gara fino alla fine e abbiamo avuto la palla del 3-3 poco prima del loro 4-2. Sappiamo che dobbiamo fare di più e domani proveremo a fare risultato, contro una squadra solida che ci sta sopra in classifica e che viene qui per prendersi dei punti. Sarà sicuramente una bella partita e speriamo di festeggiare noi questa volta, le ragazze se lo meritano”.

Le convocate di mister Ashraf Seleman:

PORTIERI – 1 Lugli, 32 Ferrari

DIFENSORI – 2 Vavassori, 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 10 Merli C., 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin

ATTACCANTI – 7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati