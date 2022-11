Femminile: il Brescia cade contro il Chievo Verona

Ancora una domenica amara per il Brescia che in casa perde il derby contro il Chievo Verona incappando nella quarta sconfitta consecutiva.

Partita molto tirata con entrambe le squadre chiuse a coprire gli spazi. Per assistere alla prima occasione occorre aspettare il 17’ quando Hjohlman riceve da destra e calcia da posizione defilata, ma la sfera termina sull’esterno della rete. Passano due minuti e le leonesse costruiscono una ghiotta occasione 19′ da gol: filtrante di Fracaros per il taglio di Hjohlman che calcia a botta sicura ma l’ex Bettineschi è devia in angolo con un grande intervento. Poco dopo la mezz’ora arriva il vantaggio del Chievo Verona: palla spiovente sul secondo palo per Ferrato che salta più alto di tutte e di testa spedisce la sfera nel sette. Il Brescia non accusa il colpo e al 37′ ristabilisce la parità con Galliani che da calcio d’angolo infila Bettineschi di testa.

Nel secondo tempo la squadra ospite parte forte sfiorando il vantaggio con Kiem sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Ferrari blocca il pallone sulla linea di porta. Al quarto d’ora Cristina Merli ci prova con un bel tiro dai venti metri, ma la palla esce di poco. Nella ripresa Brescia e Chievo danno vita a una partita più divertente, ma al 34′ arriva la doccia fredda per le leonesse che passano nuovamente in svantaggio: cross dalla destra arretrato per Tardini che trova la traiettoria precisa di testa sul palo lontano. Il Brescia si riversa in avanti alla ricerca del pareggio esponendosi inevitabilmente al contropiede del Chievo che chiude la pratica al quinto minuto di recupero con Dallagiacoma che all’altezza del dischetto riceve da Alborghetti e infila Ferrari.

Per il Brescia arriva ancora un’immediata sconfitta difficile da digerire. Le leonesse potranno però riscattarsi tra sette giorni in trasferta contro il Cittadella.

Le dichiarazioni rilasciate dal mister Ashraf Seleman al termine della partita.

“Facciamo buone gare poi ogni volta, come domenica scorsa che sbagliamo il 3-3 e prendiamo il quarto, oggi stavamo dentro nella loro area fino alla fine, abbiamo subìtop una ripartenza e perso definitivamente la gara. È un momento così. Alla fine cosa vuoi dire alle ragazze, hanno fatto sicuramente una bella prestazione. Non è un buon momento: lo dobbiamo accettare, dobbiamo continuare a lavorare e uscire insieme da questa situazione. Noi abbiamo fatto gol a tutte le squadre. Noi facciamo sempre gol. È un periodo, è un momento no: dobbiamo superare questo periodo stando tutti insieme, stando attenti a lavorare ancora di più e ne usciremo insieme. Abbiamo una classifica che non rispecchia i nostri valori, però sono sicuro che usciremo da questa situazione. Per quanto riguarda le sconfitte probabilmente è la prima volta che mi capita di perdere 4 partite consecutive. È un momento delicato. Ho detto alle ragazze di non mollare. Quello che si vede in campo, a parte il risultato, è una squadra che combatte con squadre che oggi stanno in alto alla classifica con merito. Ma nessuna di loro ci ha messo sotto. Sono tutte partite in cui te la sei giocata palla su palla poi un dettaglio ti ha portato a perdere la partita. Quindi vuol dire che la squadra è importante. È un momento non felice su tante cose, sbagliamo dei dettagli che poi paghiamo alla fine dei 90 minuti. Abbiamo fatto un primo tempo importante, dove se fossimo stati in vantaggio non avremmo rubato niente a nessuno. Il portiere del Chievo ha fatto un miracolo su Hjohlman. Su una punizione ci siamo trovati sotto, poi siamo stati bravi a pareggiare. Penso che se fossimo stati in vantaggio al primo tempo sarebbe stato più che meritato. Fino al 2-1 loro è stata una partita piuttosto equilibrata. Noi ci siamo sbilanciati un po’. Abbiamo provato a fare qualcosa in più, potevamo avere un po’ di fortuna per pareggiarla, poi avevamo una difesa a due ed era prevedibile prendere il rischio, siamo andati con Ripamonti in avanti per cercare a tutti i costi il 2-2. Non ci siamo riusciti. Riprendiamo in modo forte a lavorare su quello che non è andato oggi”.

IL TABELLINO

BRESCIA - CHIEVO 1 - 3

BRESCIA: Ferrari, Ripamonti, Barcella, Galbiati, Fracaros (78’ Viscardi), Brayda (73’ Magri), Ghisi, Merli C. (83’ Pasquali), Hjohlman, Fracas (78’ Lonati), Merli L.. A disposizione: Lugli, Vavassori, Perin, Bianchi, Bortolin. Allenatore Seleman.

CHIEVO VERONA: Bettineschi, Boglioni, Scuratti (71’ Willis), Ferrato (85’ Caneo), Kiem, Alborghetti, Mascanzoni (85’ Tunoaia), Massa (63’ Dallagiacoma), Corrado, Tardini, Zanoletti. A disposizione: Sargenti, Ventura, Mele, Puglisi, Salaorni. Allenatore Venturi.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

ASSISTENTI: Romano di Nola; Conforti di Salerno.

GOL: 37’ Galbiati; 32’ Ferrato, 79’ Tardini, 95’ Dallagiacoma.

AMMONITE: Scuratti, Merli C..

NOTE: Calci d’angolo 2-4. Recupero pt 0’, st 5’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.