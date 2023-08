Femminile, Brescia Calcio riconosciuto Scuola Calcio Élite dalla Figc

II Brescia Calcio Femminile è stato riconosciuto Scuola Calcio Élite, il più alto riconoscimento a livello nazionale rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Il Brescia è l'unica società femminile nella nostra provincia ad aver ottenuto questa importante qualifica ufficiale a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto. Per ottenere tale riconoscimento, l’Attività di Base della società deve soddisfare una serie di requisiti molto restrittivi, garantendo lo svolgimento dell'attività con uno standard di qualità molto alto e in piena sicurezza, oltre che partecipare alle attività federali. In tutte le categorie giovanili, organizzate direttamente dalla Figc, devono infatti figurare tecnici e preparatori professionisti qualificati.

Di seguito le dichiarazioni del Direttore Generale, Pietro Sbaraini: "L'organizzazione nella prossima stagione sportiva diventa perfetta. A partire dai Primi calci e dalle Pulcine, lavoreranno con le nostre Leonessine alcuni laureandi in Scienze Motorie che si concentreranno sullo sviluppo della motoria e della coordinazione. Non solo: dalla categoria Esordienti, i nostri staff si comporranno di personale qualificato. Siamo davvero orgogliosi di questi risultati che hanno comportato per la Presidente, che ringrazio, grandi investimenti per il futuro".