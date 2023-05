Femminile: il pre gara di Brescia-Apulia Trani

Squadra in casa

Vigilia della 27ª giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domenica 7 maggio alle ore 14 ospiterà l’Apulia Trani tra le mura casalinghe del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. A dirigere l’incontro una terna proveniente dalla sezione Pordenone: il direttore di gara sarà il signor Federico Muccignato, mentre gli assistenti saranno i signori Omar Bignucolo e Davide Bignucolo.

Reduci da quattro sconfitte consecutive, le Leonesse vogliono tornare a fare punti e ci proveranno contro la formazione pugliese, ultima a 7 punti e già retrocesso in Serie C.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Da questa settimana darò spazio a chi nel corso della stagione si è sempre allenata al massimo pur avendo meno spazio. In quest’ultimo mese, con quattro partite, darò più minutaggio soprattutto alle giovani. Ciò non toglie che vogliamo dare sempre il massimo e cercaare di tornare alla vittoria per giocare un ultimo mese di campionato positivo”.

Queste le calciatrici convocate per la partita:

Portieri: 1 Lugli, 32 Ferrari;

Difensori: 8 Barcella, 14 Galbiati, 17 Perin, 15 Ripamonti, 6 Viscardi, 78 Angoli;

Centrocampiste: 4 Ghisi, 10 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 25 Panza, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 77 Lumina;

Attaccanti: 20 Hjohlman, 7 Brayda, 22 Pasquali, 97 Lonati,