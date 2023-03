Femminile: Lumezzane sconfitto dal Bologna

Trasferta amara per il Lumezzane che torna sconfitto da Bologna e dice addio al sogno di recuperare in vetta la squadra emiliana che porta il suo vantaggio a più 11 punti.

Partita subito in salita per le rossoblù bresciane in svantaggio alla prima occasione creata dalle padrone di casa al termine di un’azione veloce sviluppatasi in verticale. Il Lume non ci sta e al 7’ risponde sfiorando il gol con Ronca che raccoglie palla al limite dell’area, salta la diretta avversaria e calcia in porta mancano di poco lo specchio. Dopo tre minuti, però, è ancora il Bologna a gonfiare la rete: azione sulla destra, tiro-cross in area che Gritti respinge, ma Gelmetti è rapida a battere la retroguardia bresciana e a ribadire in rete. La squadra di mister Mazza non accusa il colpo e al 23’ riapre la partita con Picchi, brava sfruttare la meglio un cross sul primo palo di Redolfi. Galvanizzato dal gol, il Lumezzane ristabilisce la parità dopo quattro minuti con Daleszczyk che prima recupera palla sulla corta respinta emiliana e poi supera Sossi con un gran tiro all’angolino. Le squadre giocano a viso aperto e alla pausa il risultato è di due pari. Nella ripresa il gioco è vivace, ma al 75’ Picchi si fa espellere per proteste lasciando le sue compagne di squadra in inferiorità numerica. Il Bologna ne approfitta e a cinque minuti dal termine si riporta in vantaggio. Lungo batti e ribatti in area, la palla arriva al limite dell’area sui piedi di Colombo che calcia di potenza superando Gritti.

Nei minuti finali il Lumezzane tante l’ultimo forcing, ma il Bologna resiste e conquista la vittoria.

Le rossoblù di mister Mazza torneranno in campo domenica 19 marzo in casa contro la Jesina.

IL TABELLINO

BOLOGNA - LUMEZZANE 3-2

BOLOGNA: Sassi L., Asamoah, Sassi S., De Biase, Alfieri, Antonini, Gelmetti, Bonacini (54’ Zanetti), Colombo (88’ Trombin), Kustrin (71’ Sciarrone), Arcamone. A disposizione: Fiesole, Marcanti, Spallanzani, Polisi, Pacella, Benozzo. Allenatore: Bragantini.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi, Daleszczyk, Belotti, Vavassori, Ronca (85’ Appiah), Valesi, Picchi, Scarpellini (62’ Salimbeni), Velati (63’ Paris). A disposizione: Boanda, Asperti, Canobbio, Freddi, Sardi De Letto, Valtulini, Zavarese. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

ASSISTENTE: Grazio di Bologna; Gjinaj di Cesena.

RETI: 1’ Antonini, 10’ Gelmetti, 85’ Colombo - 24’ Picchi, 27’ Daleszczyk.

AMMONITE: Bonacini, De Biase, Alfieri - Velati, Valesi, Picchi, Paris.

ESPULSE: Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.