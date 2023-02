Femminile: il pre gara di Arezzo-Brescia

Per la 17ª giornata del campionato di Serie B, il Brescia Calcio Femminile farà visita all’Arezzo. Reduci dalla sconfitta interna contro la capolista Lazio, le Leonesse saranno di scena in Toscana alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Una sfida non semplice considerato che la formazione amaranto rende al meglio proprio fra le mura amiche.

Queste le parole rilasciate dal tecnico biancoblù Ashraf Seleman al termine della rifinitura: “Domani partita ad Arezzo su un campo difficile, perché l’Arezzo in casa offre grandi prestazioni. Noi domenica abbiamo spento quella piccola fiammella che era rimasta accesa per rientrare nel giro delle prime posizioni e ripartire martedì non è stato facile. Ne abbiamo parlato e abbiamo capito che i campionati sono anche questo e dobbiamo accettare i risultati del campo. Il nostro obiettivo comunque ora è fare più punti del girone di andata cercando di fare il massimo partita dopo partita e vedere cosa ci regalerà ancora questo campionato. Dobbiamo ripartire domenica con l’Arezzo e settimana dopo settimana migliorando sempre un qualcosa in più”.

Di seguito la lista delle convocate per la partita con l’Arezzo:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin, 78 Angoli;

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 77 Lumina;

ATTACCANTI: 7 Brayda, 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati.