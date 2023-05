Femminile: Lumezzane in casa del Villorba Calcio

Dopo la vittoria casalinga conquistata di misura contro il Padova, il Lumezzane vuole continuare a vincere per consolidare il terzo posto in classifica e continuare a sperare in un sorpasso al fotofinish sul Meran Women in seconda posizione. Le rossoblù di mister Mazza ci proveranno sul campo del Villorba Calcio in piena lotta play out e reduce dalla pesante sconfitta subita contro il Venezia.

La prossima avversaria sulla strada di Scarpellini e compagne è il Femminile Riccione, attualmente al sesto posto in campionato e reduce dalla vittoria per 6 a 0 sul Padova.

A dirigere l’incontro, valido per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 21 maggio, sarà il signor Riccardo Borghi della sezione di Modena. Gli assistenti saranno i signori Mateo Sadikaj e Pietro Fortugno, entrambi della sezione di Mestre.