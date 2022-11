Femminile: il Lume torna alla vittoria

Il Lumezzane torna alla vittoria nella decima giornata di campionato contro l’Orvieto e consolida il terzo posto in classifica a quota 22 punti. Per le rossoblù l’avvio di gara è subito in salita e dopo cinque minuti è costretta a inseguire l’Orvieto in vantaggio con Nenna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Doccia fredda per il Lumezzane che deve assestare il colpo e riorganizzare le idee per reagire. L’Orvieto non sfrutta il momento a favore così le rossoblù iniziano a conquistare campo con il passare di minuti e al 23’ creano la prima occasione da gol: cross di Redolfi e acrobazia di Brocchetti, ma la palla termina a lato. Passa un solo minuto e le rossoblù creano un’azione fotocopia con interpreti differenti: cross di Picchi per Paris che colpisce in area, ma la conclusione non centra lo specchio della porta. Il Lume continua a spingere sulla fascia sinistra e al 34’ trova la via del gol: palla di Redolfi per Picchi che anticipa il difensore, elude l’intervento del portiere e deposita in rete. Ora è il Lumezzane a essere padrone del campo e allo scadere del primo tempo sfiora il sorpasso centrando la traversa direttamente da calcio di punizione ben calciato da Redolfi.

Nella ripresa il Lume parte forte dopo quattro minuti fa sudare freddo le padrone di case con Picchi che salta il proprio avversario e va alla conclusione in porta trovando però l’opposizione di Ruotolo. Il gol è nell’aria e arriva al 53’: Canobbio intercetta palla a metà campo, avanza e serve in profondità Picchi che controlla e sola davanti al portiere non sbaglia. Le rossoblù vogliono chiudere la partita e poco più tardi ci provano in contropiede, ma la conclusione finale di Assoni colpisce il lato della porta. Nei minuti finali è ancora il Lumezzane ad andare vicino al gol con Assoni prima e Valesi poi, ma Ruotolo salva la porta. L’Orvieto non ribatte e al triplice fischio il Lume può festeggiare il ritorno alla vittoria.

Tre punti fondamentali, soprattutto per il morale, in vista del prossimo impegno di domenica 20 novembre quando il Lumezzane ospiterà la capolista Meran Women.

IL TABELLINO

ORVIETO - LUMEZZANE 1-2

ORVIETO: Ruotolo, Romero, Romano, Binnella, Paolorossi, Libera, Goretti, Rossi, Nenna, Antonini A., Antonelli A.. A disposizione: Antimi, Liucci, Matiusha, Antonini M., Corradini, Quattrone, Provenzani, Baratta, Campanelli. Allenatore: Pettinelli.

LUMEZZANE: Cancarini, Forelli, Brocchetti, Lucchini, Canobbio, Valtulini, Paris, Valesi, Picchi, Freddi, Redolfi. A disposizione: Gritti, Asperti, Velati, Assoni, Sardi De Letto, Giudici, Zappa, Prederi. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Giordano di Grosseto.

RETI: 5’ Nenna - 34’ e 53’ Picchi.

AMMONITE: Binnella, Antonini, Goretti - Lucchini, Redolfi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.