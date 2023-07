Europei Under 19: il bresciano Ndour segna all’esordio e trascina gli azzurrini

Buona la prima per gli azzurrini del CT Alberto Bollini che Al National Stadium di Ta Qali finisce superano per 4 a 0 i padroni di casa di Malta e volano subito in vetta al gruppo A insieme al Portogallo (prossimo avversario, giovedì 6 luglio alle 18) vittorioso per 2 a 0 contro la Polonia.

A sbloccare la partita dopo soli 21 minuti è stato il talento bresciano Cher Ndour, freddissimo dal dischetto. Il bis arriva con Salvatore Pio Esposito, attaccante dell’Inter e bresciano d’adozione essendo sbocciato calcisticamente tra le fila della Voluntas Brescia. Ad arrotondare il vantaggio i gol di D’Andrea e Vignato.

Una prestazione di assoluto livello quella di Ndour che non ha deluso le aspettative.