Un eurogol di Dickmann salva il Brescia: ad Ascoli finisce 1-1

È terminato in parità l’anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie B tra Ascoli e Brescia. Ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa su calcio di rigore trasformato da Mendes al 38’ del primo tempo. La reazione delle Rondinelle è affidata a Dickmann che si mette in proprio e a un minuto dalla scadere della prima frazione inventa un grande gol imparabile che fissa il punteggio sull’1-1.

La partita

Avvio di gara difficile per il Brescia che sin dalle prime battute appare in difficoltà rispetto a un Ascoli decisamente più Vivace. Il primo pericolo arriva al 19’ quando Avella non esce bene sulla punizione su Mendes, ma poi è bravo a mettere una pezza sulla respinta di Di Tacchio. L’azione prosegue con la palla che arriva a Botteghini, ma il difensore marchigiano sciupa graziando il Brescia.

Lo Spezia insiste e al 38’ conquista un calcio di rigore (dopo il richiamo del Var) per un tocco di mano di Papetti. Dagli undici metri si presenta Mendes che non sbaglia aprendo così le marcature.

Il gol galvanizza i padroni di casa che sfiorano il raddoppio in altre due occasioni, ma il Brescia ha il merito di resistere e a un minuto dallo scadere della prima frazione ristabilisce la parità grazie a un eurogol di Dickmann: l’esterno biancazzurro si mette in proprio e dopo quaranta metri palla al piede lascia partire un destro dalla lunga distanza che non lascia scampo all’ex Viviano.

Nella ripresa è sempre lo Spezia a giocare con maggiore intensità, ma Avella risponde presente alle conclusioni di Mendes prima e Rodriguez poi. Mister Maran prova a inserire forze fresche, ma il canovaccio della partita non cambia e l’ultima emozione è sul finire del secondo tempo con un contatto sospetto in area del Brescia tra Bjarnason e D’Uffizi. Lo Spezia protesta, ma dopo un consulto con il Var l’arbitro Massimi conferma la decisione di non concedere il calcio di rigore.

Allo stadio “Del Duca” finisce quindi in parità con il punteggio di 1-1. Le Rondinelle salgono così a quota 35 punti agganciando il Modena (in campo mercoledì contro contro il Pisa) in classifica. Il Brescia tornerà in campo sabato 2 marzo allo stadio “Rigamonti” per ospitare il Palermo.

Il tabellino

ASCOLI - BRESCIA 1-1

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano (79’ Zedadka), Valzania (79’ Giovane), Di Tacchio, Celia (86’ Bayeye); Caligara (46’ D'Uffizi); Mendes, Rodriguez (79’ Duris). A disposizione: Bolletta, Vasquez, Streng, Quaranta, Vaisanen, Milanese, Maiga Silvestri. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato).

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (58’ Jallow): Bisoli, Van de Looi (46’ Bjarnason),Bertagnoli; Galazzi (68’ Huard), Bianchi (87’ Olzer); Moncini (69’ Borrelli). A disposizione: Cortese, Mangraviti, Cartano, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

ASSISTENTI: Prenna di Molfetta e Galimberti di Seregno.

RETI: 38’ pt Mendes - 44’ Dickmann.

AMMONITI: Bellusci - Van de Looi.

NOTE: Spettatori: 6.020 (114 ospiti). Calci d’angolo: 4-0. Recupero: 2'-5'.