Esordio in trasferta per il Breno: sfida al VisNova Giussano il 19 settembre

È di pochi giorni fa l’ufficialità riguardo il calendario dei gironi della serie D maschile, campionato in partenza il 19 settembre. L’US Breno, inserito nel girone B, debutta in trasferta sul campo del Vis Nova Giussano. La gara conclusiva invece, in programma il 15 maggio contro il Villavalle, sarà casalinga.

Due partite in programma a settembre, la gara di debutto e la sfida casalinga contro il Caravaggio. Ottobre sarà invece molto più dispendioso dal punto di vista fisico perché sono previste ben 7 incontri, tra cui i turni infrasettimanali. Le squadre da affrontare saranno, nell’ordine: Arconatese, Folgore Caracese, Legnano, Crema 1908, Calcio Brusaporco, Brianza Olginacese e Casacese. Novembre è il mese del derby, insieme a dicembre. Gli sfidanti sono Desenzano Calvina, Ponte S. Pietro, City Nova e Castellanzese, a dicembre invece si sfideranno Leon, Real Calepina, Sona Calcio, Virtus Bergamo e infine Sporting Franciacorta, ultima gara prima della pausa natalizia. Il girone d’andata si chiude con la gara, in trasferta, contro il Villavalle il 9 gennaio. Il girone di ritorno invece si aprirà la settimana seguente, il 16 gennaio, con l'impegno casalingo contro il VisNova Giussano.