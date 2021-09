Esordio con pareggio per il Brescia femminile: 2 a 2 contro il Ravenna Women

Il Brescia femminile è stato impegnato domenica 12 settembre nella sfida contro il Ravenna Women, primo match della nuova stagione di serie B femminile. Una partita ben giocata da entrambe le squadre, che si portano a casa un punto per parte: 2 a 2 il risultato finale. È il Ravenna a sbloccare la gara con un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Merli in area di rigore: Barbaresi non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio la squadra. Al 40esimo del primo tempo il Ravenna resta in dieci a causa della doppia ammonizione per Giovagnoli e le squadre vanno a riposo con il Brescia in svantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi il Brescia tiene il pallino del gioco ma il pareggio arriva solo alla mezz’ora di gioco, con una conclusione di Saggion. Due giri d’orologio però e il Ravenna torna in vantaggio con Distefano con un ottimo tiro all’incrocio dei pali. Il Brescia continua a macinare gioco e, complice la superiorità numerica, riesce a trovare la via del gol: è Merli a siglare il 2 a 2 finale.

La prossima sfida è in programma domenica 19 settembre, con il Brescia che affronterà in trasferta la Torres.

BRESCIA Lonni, Asta, Galbiati, Perin, Viscardi (11’ st Maroni), Ghisi (18’ st Merli Cristina), Magri (30’ st Bianchi), Saggion, Merli Luana, Brayda (11’ st Pellegrinelli), Hjohlman. (Ballabio, Monaci, Barcella, Pasquali, Tengattini). Allenatore Garavaglia

RAVENNA Vicenzi, Capucci, Greppi, Giovagnoli, Raggi, Barbaresi (15’ st Benedetti), Morucci, Boldrini, Poli (26’ st Distefano), Cimatti (1’ st Piccini), Burbassi. (Serafino, Tanzini, Giachetti, Battaglioli, Melis). Allenatore Camanzi