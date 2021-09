Esordio negativo per la Sportiva Ome: vince l’Asola nella prima del campionato Promozione

Il campionato Promozione, girone D, è iniziato ufficialmente il 19 settembre e sono numerose le compagini bresciane scese in campo. La Sportiva Ome ha sfidato in trasferta l’Asola: il risultato finale è 2 a 0 per questi ultimi, con le reti di Di Mango e Caldera nel primo tempo. Una partenza lampo per l’Asola che trova la prima rete già dopo 6’ di gioco su un errore nella respinta del portiere avversario: Rinaldini, infatti, respinge una conclusione di Buonaiuto ma la palla arriva sui piedi di Di Mango, che insacca. La reazione della Sportiva Ome non tarda e già al 10’ sfiora il pareggio ma è al 39’ che arriva il secondo gol dell’incontro: Pizzamiglio effettua un retropassaggio troppo debole verso il proprio portiere ed è veloce Caldera ad approfittarne e mandare in rete la palla. Le squadre vanno a riposo sul 2 a 0 e di fatto la partita può dirsi conclusa qui. Nella ripresa la Sportiva Ome non riesce a far tornare la gara sui binari giusti: gli innesti dalla panchina non danno l’aiuto previsto e l’Asola è molto brava a controllare il vantaggio fino allo scadere dei 90 minuti regolamentari.

La Sportiva Ome è chiamata a reagire fin da subito e ne ha immediata possibilità: torna in campo infatti già questa sera, nella sfida con lo Sporting Club Brescia valido per il girone 17 della Coppa Italia Promozione. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.30.