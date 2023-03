Esordio ufficiale in Liga Portugal per Cher Ndour

Cher Ndour non si ferma e continua a sognare a occhi aperti. Dopo l’emozione della prima convocazione in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale vinti contro il Club Bruges, il talento bresciano ha esordito ufficialmente con la prima squadra del Benfica.

Sabato 18 marzo, allo stadio “Da Luz” di Lisbona in occasione della sfida contro il Vitória Guimarães, il diciottenne cresciuto all’oratorio di Fiumicello ha esordito ufficialmente in Liga Portugal. Al 90’ minuto, sul punteggio acquisito di 5 a 1 per il Benfica, Ndour ha sostituito il compagno Rafa Silva disputando i quattro minuti di recupero tra i più importanti della sua vita.

Non finisce di stupire Cher Ndour, partito dal campo di Via Milano con gli amici e ora protagonista in Portogallo con il prestigioso Benfica. Tra meno di un mese il talento diciottenne farà tappa in Italia da avversario dell’Inter nei quarti di finale di Champions League. Un’altra tappa per continuare a coltivare il suo sogno di vestire un giorno la maglia azzurra della nazionale italiana.

Fonte immagine: profilo Instagram di Cher Ndour.