Esonerato Filippo Inzaghi: sulla panchina del Brescia torna Lopez

Una domenica burrascosa in casa del Brescia, conclusasi con l’esonero notturno di Filippo Inzaghi. La decisione è stata voluta da Massimo Cellino, presidente del club, come conseguenza di alcuni diverbi con l’allenatore (non i primi, ma sempre rientrati). Il pareggio esterno senza reti contro il Cosenza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Cellino ha scelto per l’esonero. La decisione sembra essere presa e la panchina torna a Diego Lopez, per la terza volta alla guida tecnica del Brescia.

Una decisione difficilmente comprensibile quella del presidente. Al netto delle difficoltà della squadra soprattutto tra le mura del Rigamonti, il Brescia al momento è in piena corsa per la promozione in serie A e si trova al terzo posto in classifica, a due punti dalla vetta e a un solo punto dalla promozione diretta.